بالصور// استغل النقص العددي.. منتخب إيران يحقق فوزا قاتلا على ويلز

حقق منتخب إيران فوزا قاتلا على نظيره الويلزي بثنائية دون رد في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وأقيمت مباراة ويلز وإيران على ملعب أحمد بن علي، وأدارها الحكم الجواتيمالي ماريو ألبرتو إسكوبار.

منتخب إيران سيطر على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وأهدر عدة فرص محققة.

وتعرض هينيسي واين حارس ويلز للطرد في الدقيقة 86 بعد تدخل عنيف على أحد مهاجمي إيران.

وجاءت ثنائية إيران عن طريق روزبه جشمي ورامين رضيان في الدقيقتين 90+8 و90+11 على الترتيب.

بهذا يحصد منتخب إيران 3 نقاط يقتسم بها صدارة ترتيب المجموعة الثانية مع إنجلترا مؤقتا.

فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير) بفارق الأهداف خلف أمريكا.















