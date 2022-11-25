بث مباشر إنجلترا وأمريكا كأس العالم بقطر 2022 يلا شوت.. تتواصل أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم بقطر 2022، حيث يواجه المنتخب الإنجليزي الأمريكي في مباراة قوية.

وتأتي المباراة، بعد فوز مفاجئ لإيران على ويلز ضمن المجموعة نفسها التي تتنافس فيها إنجلترا وأمريكا، حيث بات تملك إيران 3 نقاط، بينما لا تلمك الولايات المتحدة الأمريكية سوى نقطة واحدة بعد تعادلها مع ويلز في الجولة الأولى.

وفي حال خسارة أمريكا المباراة فسيتجمد رصيدها إلى نقطة واحدة، وتبقى إنلجترا في الصدارة برصيد نقاط، وإيران في المركز الثاني برصيد نقاط، لذا تعد هذه المباراة بالغة الأهمية بالنسبة لأمريكا.

مباشر إنلجترا وأمريكا كأس العالم بقطر 2022 يلا شوت

وتتابع جماهير عريضة حول العالم كأس العالم ومبارياته القوية، لذا نضع لكم رابط بث مباشر، لمن لا يملك اشتراكًا لمشاهدتها عبر التلفاز.. للوصول إلى رابط المشاهدة عبر الانترنت اضغط هنا

وتواصل دولة قطر تنظيم كأس العالم بصورة جميلة، حيث يصنف العديد من المتابعين والمختصين في الرياضة كأٍ العالم بقطر 2022، على أنه أفضل نسخة تاريخيًا.

وتدخل قطر التاريخ باستضافة هذه البطولة الغالية، كونها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذه البطولة العالمية.

وتتنافس حول العالم 32 دولة لحمل الكأس الذهبي، والذي بدأت مبارياته يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في الـ 18 من الشهر المقبل.

القنوات الناقلة لكأس العالم مباراة إنلجترا وأمريكا

وتنقل المباريات الخاصة بكأس العالم حصرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر بي إن سبورتس ماكس القطرية، وقناة الكأس القطرية، حيث أن هاتين القناتين حازتا على حقوق بثه.

لذا تواصل الجماهير مشاهدة مباريات كأس العالم، من خلال روابط البث عبر الانترت السريعة.

وأعلنت العديد من القنوات نقل كأس العالم بلمجان، ودون اشتراك مسبق، لذا نضعها لكم ونحصيها وهي كالتالي:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

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