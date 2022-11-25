بث مباشر مفتوح ومجاني الأن مشاهدة مباراة هولندا والاكوادور، تبدأ اليوم

السادسة مساءا بتوقيت فلسطين ومصر مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر مفتوح ومجاني، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لدور 16 بكأس العالم قطر 2022.

وتدخل هولندا المنافسة وفي رصيدها 3 نقاط بعد فوزها على السينغال، بينما تملك أيضًا الأكوادور 3 نقاط بعد هزيمتها لقطر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم بنتيجة 2-0.

وتشكل هذه المباراة بمثابة مباراة الصدارة للفريق المنتصر في المجموعة A، حيث أن الفائر سيصبح في رصيده 6 بينما سيتجمد رصيد الخاسر عند 3 نقاط.

بث مباشر مفتوح ومجاني هولندا والأكوادور

وتملك هولندا فريقًا مميزًا، قادرًا على المنافسة في كأس العالم، كما تملك قاعدة جماهيرية واسعة تدعم لاعبيها خلال مشوارهم المهم في قطر.

ولأن المباريات تبث على القنوات المشفرة فقط، فإننا نضع لكم رابط البث المباشر عبر الانترنت ليتمكن من يرغب في مشاهدتها، أن يشاهدها بجودة عالية.. لمشاهدة المباراة اضغط هنـــــــــا.

وبدأ كأس العالم في قطر يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى تاريخ 18 من الشهر المقبل، حيث يتنافس 32 منتخب للوصول إلى حلم النهائي.

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البث المباشر فتوح على القنوات الناقلة لمباراة هولندا والأكوادر

وتنقل مباراة هولندا والأكوادور حصرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناتي بي إن سبورتس ماكس وقناة الكأس ماكس القطريتين، حيث أنهما مشفرتان وتحتاجان إلى اشتراكات مسبقة.

ويشيد الملايين حول العالم، من استضافة قطر المميزة لكأس العالم، بعد تحضيرها للبنية التحتية وملاعب تليق بهذه المسابقة الأكبر تاريخيا.

تابع مباريات كأس العالم FIFA لحظة بلحظة 🔽https://t.co/SL41PsIWlV — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 25, 2022

وتوافد السياح من جميع أقطاب العالم، لتشجيع منتخباتهم المفضلة خلال هذه النسخة من كأس العالم، في العام 2022.