قطر تقترب من مغادرة سريعة من المونديال

حقق منتخب السنغال فوزًا ثمينًا على مضيفه القطري بنتيجة 3-1 على ستاد “الثمامة” مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022 المقامة على الأراضي القطرية.

سجل ثلاثية السنغال بولاي ديا (41) وفامارا ديديو (48)، وبامبا ديانج(84)، فيما أحرز هدف قطر الوحيد البديل محمد مونتاري في الدقيقة 78.

وقرّب منتخب السنغال بهذه النتيجة نظيره القطري من إقصاء تاريخي، بينما انتعشت آمال أسود التيرانجا في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وحصد بطل أفريقيا أول 3 نقاط في المجموعة الأولى ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخبي هولندا والإكوادور، صاحبي نفس الرصيد من مباراة واحدة.

في المقابل، بقي منتخب قطر بلا نقاط حتى الآن، ليتذيل المجموعة، ويقترب من الخروج المبكر، علمًا بأن منتخب مستضيف واحد فقط خرج من دور المجموعات، هو منتخب جنوب أفريقيا عام 2010.

وبات منتخب قطر خامس منتخب مستضيف يخسر مباراتين متتاليتين في كأس العالم، بعد إسبانيا 1982، الولايات المتحدة 1994، كوريا الجنوبية 2002، البرازيل 2014.

ويلتقي منتخبا هولندا والإكوادور في وقت لاحق من اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

وفي حال انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين، فسيصل كل منهما إلى النقطة الرابعة، ما يعني إقصاء المنتخب القطري حسابيًا قبل الجولة الثالثة.

وسينتظر منتخب قطر فوز الإكوادور على هولندا، للعب على أمل ضعيف في الجولة الثالثة.