الاتحاد الأوروبي يدعو (إسرائيل) لوقف جميع عمليات الهدم والإخلاء

دعا الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، الاحتلال (الإسرائيلي) إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها قواتها بحق الفلسطينيين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إن هذه العمليات لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين وزيادة التصعيد في بيئة متوترة أصلًا.

وأدان الاتحاد في بيانه، إقدام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) على هدم مدرسة صفي الممولة من المانحين في مسافر يطا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء الماضي.

وجدد تأكيده أن عمليات الهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، كما يجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وقال: "يأتي هذا التطور غير المقبول في الوقت الذي لا يزال فيه 1200 فلسطيني في مسافر يطا يواجهون خطر الترحيل القسري بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيار، وعلى خلفية بيئة قسرية ومخيفة بشكل متزايد لسكان مسافر يطا الفلسطينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على تنقلهم وتنقل المعلمين وطواقم المساعدات الانسانية".