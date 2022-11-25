حماس: شعبنا سيواجه فاشية قادة الاحتلال بتصعيد مقاومته

قالت حركة حماس إن إعلان المتطرف إيتامار بن غفير توصله لاتفاق ائتلافي يفضي إلى توليه وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة، يؤكد إصرار حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المقبلة على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.

وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، مساء اليوم الجمعة، أن تصعيد العدوان على شعبنا، وخاصة في الداخل المحتل، سيواجه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذه المحتل ورموزه الإرهابية.

وكان بن غفير قال إن هذا الاتفاق سيكون مهمًا من أجل استعادة الأمن والردع، وأنه يحقق أهدافه وناخبيه من المستوطنين.