فيديو| مشجع يكشف هوية مراسل (إسرائيلي) تخفى كصحفي من الإكوادور

وثّق أحد المشجعين العرب في مونديال قطر 2022 عبر مقطع فيديو كشفه لهوية مراسل (إسرائيلي) أمام ملعب لوسيل حاول التخفي وانتحال صفة صحفي أكوادوري.

وقال المشجع في منشور عبر حسابه على إنستغرام أمس الخميس “وجدت قناة تصور أمام استاد لوسيل، والميكرفون عليه “عبري” وحرف Y الذي يعني يديعوت، سرت أمام الكاميرا بعلم فلسطين، وتعمدت التشويش، حتى أتأكد إنه يعمل لقناة (إسرائيلية)”.

وأضاف: قلت له من أين أنت؟ ليرد عليّ من الإكوادور، ورديت عليه باللغة الإنجليزية “فلسطين حرة”.

وبعد قيامي بالبحث السريع على الجوال تبين أن الصحفي اسمه “راز شيشنيك”، ويشتغل لحساب وسيلة إعلام (إسرائيلية).

وأكدت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر أن المراسل (إسرائيلي).

ومنذ انطلاقة كأس العالم 2022 في قطر انتشرت مقاطع مشابهة لمشجعين عرب، على منصات التواصل خلال الأيام الماضية رفضوا التعامل مع الإعلام (الإسرائيلي)، أو أي وسيلة تبث من (إسرائيل)، تعبيرًا منهم عن رفضهم للتطبيع والتعامل مع الاحتلال.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا استعرضت فيه بعضًا من المواقف، قائلة إن العرب يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام (الإسرائيلية) في المونديال.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن محاولات مراسلي الإذاعة العامة (الإسرائيلية) (كان) لإجراء مقابلات مع مشجعين عرب باءت بالفشل.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة رفض عدد من المشجعين اللبنانيين إجراء حديث مع مراسل تحدث معهم باللغة العربية.

وبعد أن عرفوا هويته (الإسرائيلية)، رفضوا الحديث معه، وقالوا لا يوجد شيء اسمه (إسرائيل)، هي فلسطين.



المصدر: الجزيرة مباشر