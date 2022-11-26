الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

العثور على عبوة متفجرة في القدس ومخاوف (إسرائيلية) من عمليات فدائية جديدة

الرسالة نت-القدس المحتلة

عثرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم السبت، على عبوة متفجرة قرب أحد الجسور بمدينة القدس المحتلة.

وشهدت منطقة جسر الأوتار على مدخل مدينة القدس انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال التي أعلنت العثور على قنبلة أنبوبية صغيرة "كوع".

واستدعت قوات الاحتلال خبراء المتفجرات إلى المنطقة بعد إغلاقها أمام حركة المرور، لتفكيك العبوة الناسفة.

يأتي ذلك في وقت أبقت فيه قوات الاحتلال على حالة تأهب عالية في صفوفها خوفًا من عمليات فدائية.

وتركز سلطات الاحتلال حالة التأهب على مدينة القدس التي تشهد حالة من التوتر بفعل تزايد اعتداءات المستوطنين ومحاولات تهويد المسجد الأقصى.

ويوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قُتل مستوطن وأصيب 45 آخرون، بعضهم في حال الخطر، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات بمدينة القدس المحتلة.

 

حرية نيوز

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272473

كلمات مفتاحية

القدس المحتلة عمليات فدائية عبوة متفجرة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.