العثور على عبوة متفجرة في القدس ومخاوف (إسرائيلية) من عمليات فدائية جديدة

عثرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم السبت، على عبوة متفجرة قرب أحد الجسور بمدينة القدس المحتلة.

وشهدت منطقة جسر الأوتار على مدخل مدينة القدس انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال التي أعلنت العثور على قنبلة أنبوبية صغيرة "كوع".

واستدعت قوات الاحتلال خبراء المتفجرات إلى المنطقة بعد إغلاقها أمام حركة المرور، لتفكيك العبوة الناسفة.

يأتي ذلك في وقت أبقت فيه قوات الاحتلال على حالة تأهب عالية في صفوفها خوفًا من عمليات فدائية.

وتركز سلطات الاحتلال حالة التأهب على مدينة القدس التي تشهد حالة من التوتر بفعل تزايد اعتداءات المستوطنين ومحاولات تهويد المسجد الأقصى.

ويوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قُتل مستوطن وأصيب 45 آخرون، بعضهم في حال الخطر، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في موقفين للحافلات بمدينة القدس المحتلة.

حرية نيوز