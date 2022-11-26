بث مباشر مباراة بولندا والسعودية كأس العالم بقطر 2022.. يلاقي المنتخب السعودي نظيره البولندي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022، المنظم لأول مرة في الشرق الأوسط بدولة قطر.

وتعد مباراة السعودية وبولندا، مباراة حاسمة للفريق الأخضر، حيث أن فوزه سيأهله إلى دور الـ 16 بعد فوزه على الأرجنتين في أولى مباراياته بكأس العالم بقطر بنتيجة 2-1.

مباشر بولندا وسعودية

وتبحث الملايين من الجماهير العربية عن مشاهدة مباراة بولندا والسعودية، عبر الانترنت، حيث أن المباريات الخاصة بكأس العالم تنقل على القنوات المشفرة، أي التي بحاجة إلى اشتراك مدفوع.

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وتضم مجموعة C كل من المنتخبات الدولية (السعودية، الأرجنتين، بولندا، المكسيك)، حيث فازت السعودية على الأرجنيتن، وتعادلت بولندا مع المكسيك ما منح للفريق الأخضر الصدارة.

تشكيلة منتخب السعودية في مواجهة بولندا

وفي السياق، أعلن حيرفي رينارد، مدرب السعودية عن تشكيلته الأساسية التي سيواجه فيها بولندا، بعد غياب عدد من اللاعبين المؤثرين للإصابة ومن أبرزهم، سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك وسامي النجعي.

وأتت تشكيلة منتخب السعودية أمام بولندا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي -عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - فراس البريكان - سالم الدوسري

الهجوم: صالح الشهري.

وتأمل الجماهير العربية، أن تواصل السعودية تأقلها أمام بولندا، لتصل الـ 16، بعد تقديمها أداءً مبهرًا.

في حين خسرت اليوم السبت، تونس أمام استراليا بنتيجة 1-0، ما قد يقربها من الخروج من دور المجموعات، كما خرجت قطر أمس الجمعة بعد أن خسرت من منتخب السينغال.

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