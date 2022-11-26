بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الزمالك والمصري كأس مصر قناة اون بث مباشر، يواجه الزمالك المصري البورسعيدي في كأس مصر، حيث ينتظر عشاق النادي الأهلي المباراة لما يسمونها عودة حميدة لممارسة المتعة مساء اليوم السبت في مواجهة الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر 2022/2021.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر وهي مباراة تحظة بأهمية عالية لدى عشاق النادي المصري الزمالك رغم وجود مجريات وأحداق كأس العالم في قطر.

كأس مصر أغلى علينا من الدهب والماس 🏆💪#بطولات_في_تاريخنا#الزمالك pic.twitter.com/6hkNCivrAH — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) November 26, 2022

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم

بث مباشر الأن مشاهدة مباراة الزمالك و المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر، في الربع النهائي حيث سيشهد استاد العرب مجريات المباراة بعد قليل، في تمام الساعة الخامسة.

حامل اللقب يعاني من غياب مديره الفني.. مقدمة تامر صقر حول لقاء الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر#ستاد_مصر pic.twitter.com/oxt4gWz69Z — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 26, 2022

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري الان كأس مصر-بث مباشر مباراة الزمالك اليوم قناة اون سبورت، حبث ستنقل بث مباشر عن قناة اون سبورت.

كما ستعرض على قناة اون تايم سبورت ON Time Sports 1 HD،

بث مباشر مباراة الزمالك و البورسعيدي في كأس مصر

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري أون تايم سبورت

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