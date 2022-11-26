مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في جبع جنوب جنين

استهدف مقاومون، مساء اليوم السبت، قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة جبع، جنوب جنين، بعد إطلاق النار عليها.

وبينت مصادر محلية أن المقاومين أطلقوا النار عدة مرات تجاه قوات الاحتلال التي تمركزت قرب البلدة.

وأعلنت مجموعات جبع في سرايا القدس، عن استهداف قوات الاحتلال في محيط البلدة.

كما وأعلنت سرايا القدس "مجموعات جبع"، أن مقاتليها استهدفوا آليات الاحتلال قرب البلدة بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر للمرة الثانية.

وتواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.