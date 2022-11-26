أهداف وملخص مباراة بولندا والسعودية 2-0

خسرت السعودية، أمام بولندا بنتيجة 2 صفر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات كأس العالم بقطر 2022.

وقدم المنتخب السعودية مستويات مميزة، وسيطر على أجواء اللقاء، إلا أن المنتخب البولندي نجح في تسجيل هدفين، من فرصتين، عن طريق اللاعبين بيوتر زيلينسكي والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين، الـ 39 والـ82.

وتجمد رصيد السعودية إلى 3 نقاط، بينما قفزت بولندا إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، في انتظار مباراة المسكيك والأرجنتين مساء اليوم السبت.

هدف زيلينسكي:

هدف ليفاندوفسكي: