أهداف وملخص مباراة بولندا والسعودية 2-0

خسرت السعودية، أمام بولندا بنتيجة 2 صفر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في منافسات كأس العالم بقطر 2022.
وقدم المنتخب السعودية مستويات مميزة، وسيطر على أجواء اللقاء، إلا أن المنتخب البولندي نجح في تسجيل هدفين، من فرصتين، عن طريق اللاعبين بيوتر زيلينسكي والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين، الـ 39 والـ82.
وتجمد رصيد السعودية إلى 3 نقاط، بينما قفزت بولندا إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، في انتظار مباراة المسكيك والأرجنتين مساء اليوم السبت.
هدف زيلينسكي:
⚽️🥅 بيوتر زيلينسكي يوقع على الهدف الأول لبولندا مستغلاً تمريرة ليفا الأرضية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022
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هدف ليفاندوفسكي:
روبرت ليفاندوفسكي 🇵🇱 يبكي فرحاً بعد تسجيل هدفه الأول في كأس العالم#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #بولندا_السعودية #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mGoTOT2WBa— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022