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رئيس وزراء ماليزيا الجديد يؤكد لهنية استمرار الدعم للقضية الفلسطينية

 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الدوحة- الرسالة نت

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الماليزي الجديد السيد أنور إبراهيم، بتوليه منصب رئاسة وزراء ماليزيا بعد الانتخابات العامة الأخيرة.

وعبّر رئيس الحركة عن تمنياته للسيد أنور إبراهيم والحكومة الماليزية الجديدة بالتوفيق والنهوض بالبلاد، ومواصلة دورها كدولة رائدة من دول العالم الإسلامي، داعيًا رئيس الوزراء إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة المواقف الماليزية المتقدمة في نصرة القضية.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الماليزي رئيس الحركة على تهنئته، مؤكدًا ثبات موقفه الداعم للقضية، وحرصه على السعي لإحقاق الحق الفلسطيني في المحافل الدولية المختلفة، مرحبًا بتواصل الحركة، ومؤكدًا عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

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