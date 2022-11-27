بث مباشر مباراة المغرب بلجيكا كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب المغربي مباراة مهمة أمام المنتخب البلجيكي، ضمن أحداث الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم في قطر 2022.

وتتصدر بلجيكا المجموعة F، والتي تضم كل من (بلجيكا-كرواتيا-المغرب-كندا)، حيث تعادل المنتخب المغربي مع كرواتيا بينما فازت بلجيكا على كندا، أي أن الفوز مهم للمنتخب المغرب إذا ما أرد التأهل لدور الـ16 من كأس العـالم.

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وتبحث الجماهير العربية عن مشاهدة مباراة المغرب وبلجيكا، حيث تبث على قنوات مشفرة وتحتاح إلى دفع مسبق، في حين تبث عبر الانترنت من خلال تقنية البث المباشر.

في الرسالة نت نضع لكم رابط بث مباشر لمباراة المغرب والبلجيكا لتتمكنوا من مشاهدة أحداثها أولًا بأول، للوصول إلى البث إضغط هنا.

ويشجع الملايين من العرب المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، وهي كالتالي: (قطر، تونس، السعودية، المغرب)، إلا أن الفريق القطري خرج رسميًا من البطولة بعد خسارته مبارتين متتاليتين من الأكوادور، والسينغال.

فيما حقق المنتخب السعودي انتصارًا أمام الأرجنتين، وخسر أمام بولندا، مع بقاء له أمل كبير بتأهل، في حين أن تونس قد اقتربت من الخروج بعد تعادلها مع الدنمارك وخسارتها أمام أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبلجيكا

وتبث مباراة المغرب وبلجيكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناتي بي إن سبورت ماكس والكأس ماكس، حيث أنهما حازتا على حقوق بث كأس العالم في هذه المناطق.

وتبدأ صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة الـ 3 عصرًا بتوقيت القدس والقاهرة، والـ 2 بتوقيت السعودية، وينتظرها الملايين من المشجعين.

ويمتلك المغرب تشكيلة قوية، قادرة على الصمود أمام بلجيكا التي رشحها العديد من المختصين في كرة القدم، للوصول إلى نهائي كأس العالم.

تشكيلة المنتخب المغربي المتوقعة أمام بلجيكا وهي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نايف أكرد- غانم سايس- أشرف حكيمي- نصير مزراوي

الوسط: سفيان أمرابط - عبد الحميد الصابيري

الهجوم: عز الدين أوناحي - حكيم زياش -سفيان بوفال

رأس الحربة: يوسف النصيري

وتواصل قطر استضافة كأس العالم، الذي بدأ يوم الأحد الماضي قبل أسبوع، ويستمر حتى الـ18 من الشهر المقبل.

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