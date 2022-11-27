دعا مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، إلى ترشيح وجه جديد من الحزب الجمهوري للرئاسة، بدلا من ترامب الذي قال إنه فقد الدعم في الحزب.

وقال بولتون في تصريح لصحيفة "الغارديان"، إنه يعتقد أن ترامب فقد شعبيته داخل الحزب الجمهوري، استنادا إلى بيانات استطلاع أُجري مؤخرا، وأظهر أن أكثر من 50% قالوا إنهم يريدون وجها جديدا بدلا من ترامب.

ورجح بولتون أن يخسر ترامب السباق الرئاسي، قائلا إن هذه الخسارة قد تؤثر في المستقبل على مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات على مستويات أخرى.

ويعد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، مرشحا محتملا للرئاسة، كونه يحظى بدعم كبير، خاصة بعد فوزه في انتخابات حكام الولايات.

المصدر: عربي٢١