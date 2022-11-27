بث مباشر مباراة كرواتيا وكندا كأس العالم بقطر 2022 .. تبدأ مباراة قوية بين كرواتيا وكندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم بقطر 2022، حيث تتصارع في المجموعة 4 منتخبات دولية للتأهل إلى دور الـ16.

وتعد المباراة بين كرواتيا وكندا مهمة للفريقين، حيث أنهما يريدان من خلال هذه المباراة أن يبقيا على أمل التأهل، حيث أن الخاسر من هذه المباراة سيقصى تقريبًا من البطولة.

ويتوجد في الجموعة F، كل من المنتخبات التالية (كندا، بلجيكا، كرواتيا، المغرب)، وتشهد المجموعة منتخبات قوية، حيث تعد من أقوى المجموعات في كأس العالم.

مباشر مباراة كرواتيا وكندا كأس العالم بقطر 2022

ولمن يرغب في مشاهدة المباراة، عبر تقنية البث السريع والمباشر عبر الانترنت، نوفر لكم هذه الخاصية في موقع الرسالة نت، للتخطوا المشاهدة على القنوات المغلقة المشفرة.

لمن يرغب في مشاهدة مباراة كرواتيا وكندا مباشر، إضغط هنا.

ويشهد كأس العالم في قطر منافسات قوية، حيث يجتهد 32 منتخب من كافة قارات العالم، لتخطي دور المجموعات بتحصيل أكبر عدد من النقاط من خلال الانتصارات، ليتأهلوا إلى دور الـ16 وهو دور إقصاء، أي أن الخاسر من مباراة واحدة يخرج من البطولة.

وتنظم قطر بطولة كأس العالم بأساليب رائعة، حيث بات العديد من المختصين في الرياضة يصنفون هذه النسخة من المونديال على أنها الأفضل على مر التاريخ.

القنوات الناقلة مباشر مباراة كرواتيا وكندا

وتنقل مباراة كرواتيا وكندا مباشر، عبر قناتي بي إن سبورت ماكس وقناة الكأس ماكس، علمًا أن القناتين قطريتين، وقد نالتا على حقوق بث كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حصراً، وهما قناتان مشفرتان.

في حين أعلنت في إن سبورت أنها ستبث قرابة الـ 22 مباراة مجانًا دون الحاجة إلى القنوات المشفرة.

وفي هذه المجموعة، باتت حظوظ المنتخب المغربي في التأهل إلى دور الـ16 كبيرة جدًا، بعد فوزه على بلجيكا مساء اليوم السبت 2 صفر، حيث أن المغرب بات يتصدر المجموعة قبل هذه المباراة برصيد 4 نقاط، ويتبعه منتخب بلجيكا 3 نقاط.

اقرأ المزيد: مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 في كأس العالم، المواعيد والقنوات الناقلة