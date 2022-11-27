ملخص وأهداف مباراة المغرب وبلجيكا 2-0 كأس العالم.. حقق المنتخب المغربي فوزًا مستحقًا، على نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل ضمن الجوالة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.
وقدم المنتخب المغربي أداءً بطوليًا ومقنعًا، أمام منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميًا، وسيطر على أجواء اللقاء، منذ بداية المباراة.
وفي نهاية الشوط الأول سجل، الماجم المغربي حكيم زياش هدفًا من كرة ثابتة إلا أن حكم الفار ألغى الهدف بداعي التسلل.
ملخص وأهداف مباراة المغرب وبلجيكا 2-0 كأس العالم.
وواصل المنتخب المغربي، تألقه في الشوط الثاني، وتكللت محاولاته المتكررة من الوصول إلى المرمى في الدقيقة الـ 73 عن طريق اللاعب عبد الحميد صابري.
⚽️🇲🇦 هـــدف | عبدالحميد صابري يسدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TVwf1tI9C7
واستكملت المغرب أداءها الرائع وسيطرتها على أجواء اللقاء، ليتمكن البديل زكريا أبو خلال من تسجيل الهدف الثاني والحاسم في الدقيقة الـ 90.
⚽️🇲🇦 هجمة مرتدة رائعة للمغرب زياش مرر لبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz
📱 https://t.co/alkogGuf3u#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #بلجيكا_المغرب #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/20MEwQLKTm
وبهذا الفوز تتصدر المغرب مجموعتها برصد 4 نقاط، وفي المركز الثاني بلجيكا برصيد 3 نقاط، وفي الثالث كرواتيا برصيد 1نقطة، والرابع كندا برصيد 0 نقطة.