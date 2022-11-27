ملخص وأهداف مباراة المغرب وبلجيكا 2-0 كأس العالم.. حقق المنتخب المغربي فوزًا مستحقًا، على نظيره البلجيكي بهدفين دون مقابل ضمن الجوالة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وقدم المنتخب المغربي أداءً بطوليًا ومقنعًا، أمام منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميًا، وسيطر على أجواء اللقاء، منذ بداية المباراة.

وفي نهاية الشوط الأول سجل، الماجم المغربي حكيم زياش هدفًا من كرة ثابتة إلا أن حكم الفار ألغى الهدف بداعي التسلل.

ملخص وأهداف مباراة المغرب وبلجيكا 2-0 كأس العالم.

وواصل المنتخب المغربي، تألقه في الشوط الثاني، وتكللت محاولاته المتكررة من الوصول إلى المرمى في الدقيقة الـ 73 عن طريق اللاعب عبد الحميد صابري.

واستكملت المغرب أداءها الرائع وسيطرتها على أجواء اللقاء، ليتمكن البديل زكريا أبو خلال من تسجيل الهدف الثاني والحاسم في الدقيقة الـ 90.

وبهذا الفوز تتصدر المغرب مجموعتها برصد 4 نقاط، وفي المركز الثاني بلجيكا برصيد 3 نقاط، وفي الثالث كرواتيا برصيد 1نقطة، والرابع كندا برصيد 0 نقطة.