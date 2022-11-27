أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة بالخليل ونابلس

ألقى الشباب الثائر مساء الأحد، الزجاجات الحارقة صوب مركبات للمستوطنين في مدينتي الخليل ونابلس، إلى جانب رشقها بالحجارة.

وتضررت مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة شمال الخليل، فيما جرى إلقاء زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين على طريق غوش عتصيون بالخليل.

وفي سياق متصل، تضررت مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، إلى جانب رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة بين عين جدي ومتسبيه شليم قرب البحر الميت.

يأتي ذلك بعد تمكن شبان فجر اليوم، من اقتحام مستوطنة في مدينة الخليل وضرب أحد المستوطنين، ومن ثم الانسحاب بعد تحطيم معدات زراعية للمستوطن.

وتواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.