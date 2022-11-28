مغادرة الفوج الثاني من معتمري غزة

بدأ الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأفادت لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن (١٢٢٥ ) معتمر سيسافرون اليوم الإثنين وغد الثلاثاء من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع (٧٣٣ ) لليوم الأول و ( ٥٠٣ ) لليوم الثاني.

وأكدت أن الوزارة ضاعفت عدد المعتمرين لهذا الفوج نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين الراغبين بأداء ماسك العمرة، مشيرةً إلى أن البرنامج الذي أعدته اللجنة لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة يسير بانتظام دون أي معيقات بما يتناسب مع أعداد المسجلين لأداء العمرة.

فيما أعلنت اللجنة أن الفوج الثالث سيغادر الى الأراضي الحجازية يوم ١٢ ديسمبر القادم.