الكشف عن خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، عن خطة وضعت لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال 60 يومًا من تشكيل الحكومة الناشئة حاليًا بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد البؤر الاستيطانية سيصل إلى 60 من جنوب الخليل وصولًا إلى شمال الضفة الغربية، وسيتم عرض مخطط شرعنتها على الحكومة (الإسرائيلية).

ووفقًا للخطة، فإنه سيتم تنفيذ مشروع شرعنة هذه البؤر في غضون 18 شهرًا، وذلك من خلال مدها بالكهرباء والبنية التحتية اللازمة.

وبينت أنه سيتم تخصيص مبلغ ما يقارب 180 مليون شيكل سنويًا للبنية التحتية للبؤر الاستيطانية بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق.

كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيكل سنويًا لإنشاء البنى التحتية للمكونات الأمنية، وتخصيص 15 مليون لفرق المسح الأرضي لتغيير الوضع القانوني لبعض الأراضي التي سيتم السيطرة عليها، وشرعنة قانون يسمح بمثل هذ الإجراء الخاص بتطوير البنية التحتية للاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

المصدر: القدس