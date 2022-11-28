"العمل الحكومي" تنعى الطبيبة الأسترالية جين كالدر

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي الطبيبة الأسترالية جين كالدر التي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن عمر ناهز 89 عاما.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الطبيبة كالدر أيقونة من أيقونات العمل الإنساني الداعم والمناصر لقضيتنا الفلسطينية وحقنا في التخلص من الاحتلال.

وأضافت أن الطبيبة الراحلة كرست جل حياتها لخدمة شعبنا وقضيتنا سيما عبر عملها الطبي، وقد عملت لسنوات عميدا لكلية تنمية القدرات الجامعية بغزة، وتعد من المساهمين الأوائل في تأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الطبيبة الراحلة بقيت وفية لشعبنا وقضيتنا حتى لحظات حياتها الأخيرة، وهي تصر على البقاء في غزة لمواصلة تقديم رسالتها الإنسانية.

وتقدمت بالتعزية لأسرة الفقيدة الراحلة ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت أن قناعتها الراسخة تجاه ثوابتنا الوطنية كانت وليدة مظلومية شعبنا وتلمس الفقيدة لجوانب المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال.