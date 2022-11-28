زادت آمال وطموحات المغاربة في كأس العالم 2022 في قطر، بعد الانتصار التاريخي لأسود الأطلس على بلجيكا 2-صفر، في ثاني جولات المجموعة السادسة، وبدأ المتابعون رحلة البحث عن التوقعات المثالية للتأهل للدور ثمن النهائي لمونديال قطر، خاصة بعد هزيمة كندا أمام كرواتيا (4-1) وخروجها رسميًا من المنافسة.

فرص وحسابات تأهل المغرب إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022؟

ومع نهاية الجولة الثانية من المجموعة السادسة، يتصدّر منتخب كرواتيا الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن المغرب، صاحب 4 نقاط كذلك، بينما تحتل بلجيكا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيّل كندا الترتيب، دون أي نقطة.

وإذا نجح المنتخب المغربي في بلوغ ثمن النهائي؛ فإنها ستكون المرة الثانية في تاريخه، بعد تأهله للدور ذاته في نسخة المكسيك سنة 1986، وخروجه على يد منتخب ألمانيا بهدف دون رد.

كيف يتأهل المغرب إلى الدور الثاني لمونديال قطر؟

السيناريو الأمثل لممثل الكرة العربية في أكبر محفل رياضي، والذي سيغنيه عن الدخول في الحسابات الجانبية، هو الفوز بأي نتيجة على منتخب كندا في المباراة الثالثة والأخيرة، وهو الانتصار الذي سيمكّنه من بلوغ النقطة السابعة، والتأهل -متصدرًا أو وصيفًا- للمجموعة.

أما نتيجة التعادل في مباراة كندا، فستعني انتظار تعادل بلجيكا أو هزيمتها في المباراة الثالثة، للتأهل ثانيًا للمجموعة.

والهزيمة أمام كندا قد تقضي على آمال “أسود الأطلس” في بلوغ الدور الثاني، في حال فوز بلجيكا على كرواتيا، أو تعادلها، مع دخول أكثر من هدف في شباك المنتخب المغربي.

وقد حقّق المنتخب المغربي انتصاره أمام بلجيكا، بفضل هدفي عبد الحميد صابري في الدقيقة 73، وزكريا أبو خلال في الدقيقة 92.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل سلبيًا في المباراة الأولى أمام كرواتيا، وسيلعب أمام كندا يوم الخميس المقبل في ملعب الثمامة، بداية من السادسة مساء بتوقيت الدوحة، وفي التوقيت نفسه ستلعب بلجيكا وكرواتيا، في ملعب أحمد بن علي بمنطقة الريان.