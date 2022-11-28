واصلت بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للمرة الأولى على أرضٍ عربية، تحطيم الأرقام القياسية، وهذه المرة بعدد الحضور الجماهيري.

أرقام قياسية .. تعرّف على أعلى 5 مباريات حضورًا للجماهير في مونديال 2022

وبلغ عدد الحضور الجماهير في أول 24 مباراة في كأس العالم قطر 2022، مليونًا و216 ألفًا و879 متفرجًا، ليتخطى هذا الرقم 6 نسخ سابقة لنفس العدد من المباريات.

وشهدت مباراة الأرجنتين والمكسيك والتي فاز فيها التانغو بهدفين دون رد، وأقيمت على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، أعلى نسبة حضور جماهيري، حيث بلغ عددهم 88966 ألف متفرجًا.

وحصلت مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال قطر 2022، كذلك على أعلى نسبة حضور جماهيري في بطولة كأس العالم منذ 28 عامًا.

واحتلت مباراة البرازيل وصربيا (2-0) التي أقيمت على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال 2022، ثاني أعلى نسبة حضور جماهيري، حيث بلغ عددهم 88103 متفرجًا.

وحصلت مباراة الأرجنتين والسعودية (1-2) التي أقيمت على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال 2022 على المركز الثالث بـ 88012 متفرجًا.

وجاءت في المركز الرابع في قائمة أعلى نسبة حضور جماهيري بمونديال 2022، مباراة إنجلترا وأمريكا (0-0) التي أقيمت على استاد البيت بحضور بلغ 68463 متفرجًا.

وحلّت المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور (0-2)، على استاد البيت، في المركز الخامس في قائمة أعلى نسبة حضور جماهيري بمونديال 2022، بعدد بلغ 67372 متفرجًا.