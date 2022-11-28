هنية يعزي بوفاة نائب مفتي عام الديار الليبية

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم الإثنين سماحة الدكتور الصادق الغرياني المفتي العام للديار الليبية، وقدم له التعازي بوفاة الشيخ الدكتور غيث محمود الفاخري، نائب مفتي عام الديار الليبية رئيس هيئة علماء ليبيا.

واستذكر رئيس الحركة المواقف الشجاعة والمشرفة لفضيلة الشيخ الفاخري في نصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين، وإشادته بالمقاومة الفلسطينية، ودوره في مناهضة التطبيع والتحذير منه.

ونقل هنية تعازيه وقيادة الحركة وعموم الشعب الفلسطيني أيضًا إلى أسرة الشيخ ومحبيه وتلاميذه، وإلى الشعب الليبي الشقيق وعلماء الأمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويرفع منازله في عليين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.