حماس تثمن دعم الجماهير والشعوب الحرة لفلسطين في مونديال قطر

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن اعتزازها وتقديرها لجماهير أمتنا العربية والإسلامية، وللجماهير الحرّة، التي رفضت الاحتلال ودعمت فلسطين في جميع مباريات مونديال قطر 2022، انتصارًا للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيته الوطنية، وتأكيدًا بأن فلسطين ما زالت حاضرة في الوجدان رمزًا للنضال من أجل الحرية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن هذا التضامن يعكس رفض الشعوب لأشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي يحاول عبثًا اختراق وعي المنطقة وشعوبها.

وأشارت إلى أن الشعوب عبّرت عن أصالتها وحبّها لفلسطين والقدس التي ستبقى عربية إسلامية وقبلة لكل الأحرار في العالم.