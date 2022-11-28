بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا كأس العالم بدون تقطيع.. يخوض المنتخب البرازيلي مباراته الحاسمة، ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس عالم، أمام المنتخب السويسري، بينما تسعى أيضًا سويسرا للتأهل، في حال تمكنت من الفوز في هذه المباراة الصعبة.

مباراة سويسرا والبرازيل مباشر، وتعد هذه المباراة، قوية كونها تحدث بين المنتخبين المتصدرين للمجموعة G، حيث أن كل فريق يملك في رصيده 3 نقاط قبل انطلاق صافرة المباراة، أي أن الفائز منها سيعتلي صدارة المجموعة ويتأهل للدور الـ 16.

مباشر مباراة البرازيل وسويسرا كأس العالم بدون تقطيع

ويبحث الملايين من المتابعين عن مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا مباشر بدون تقطع عبر الانترنت، كون مباريات كأس العالم تبث على القنوات المشفرة والتي تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

وتبث مباريات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقا، حصرًا على قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة الكأس ماكس، وهي قنوات مشفرة وبحاجة إلى دفع.

في الرسالة نت، نضع لكم رابط بث مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم بدون تقطع.. للوصول إلى الرابط إضغط هنا.

وتوجد العديد من روابط بث مباريات كأس العالم عبر الانترنت، إلا أن معظمها تظهر فيه الإعلانات الربحية المزعجة، ما يفقد متعة مشاهدة المباراة.

- غرفة الملابس جاهزة 🇧🇷 . pic.twitter.com/COUe4cyouD — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) November 28, 2022

مشاهدة كأس العالم بدون اشتراك

وهناك العديد من القنوات التي أعلنت أنها ستبث مباريات كأس العالم، بدون اشتراك مدفوع، وعلى قنواتها المفتوحة، أي أن مباراة البرازيل وسويسرا ستبث عليها مباشر.

ولذا نضع لكم أهم القنوات العالمية المفتوحة في بثها لكأس العالم، علمًا أن بي إن سبورت القطرية، قالت إنها ستبث مايزيد عن الـ 22 مباراة مجانًأ على القنوات المفتوحة، وقد بثت بالفعل عدد من هذه المباريات.

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إليك القنوات المجانية لنقل كأس العالم:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

وتواصل دولة قطر، تنظيم كأس العالم على أراضيها، بعد أن أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تتمكن من استضافة هذه البطولة التاريخية.

ويرى عدد من المتابعين والمختصين في الرياضة، أن نسخة كأس العالم الحالية، أصبحت أفضل نسخة في التاريخ، بعد ان جهزت لها قطر بما يليق بحجمها.

وعن المنتخبات العربية، فقد خرجت قطر من دور المجموعات رسميًا، فيما تتنافس 3 منتخبات للوصول إلى دور الـ16، وهي (السعودية، تونس، المغرب).

وفي مباراة اليوم، يتمتع المنتخب البرازيلي بشعبية واسعة على مستوى العالم، حيث أنه يعد أكثر منتخب حصد بطولات كأس العالم في التاريخ بعدد 6 بطولات، ما يجعل مباراة البرازيل وسويسرا من أكثر المباريات مشاهدة في دور المجموعات الحالي.