شاهد الآن.. مباراة البرازيل وسويسرا مباشر بدون إعلانات.. يمكنكم مشاهدة المباراة القوية بين المنتخبين البرازيلي والسويسري عبر تقنية البث المباشر من خلال الانترنت.

وتعد المباراة هذه ضمن تصفياه المجموعة G، حيث أن كل فريق يملك 3 نقاط، والفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى الدور المقبل، بينما الخاسر يستساوى رصيد نقاطه مع غانا التي فازت على كوريا الجنوبية.

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا مباشر عبر الانترنت، كون منتخب السامبا يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة حول دول العالم.

شاهد الآن مباراة البرازيل وسويسرا مباشر



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للوصول إلى بث المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القدس ومكة المكرمة،إضغط هنا

كما يمكن للمتابعين، مشاهدتها عبر قناتي بي إن سبورت ماكس، وقناة الكأس ماكس، وهما القناتان القطريتان اللتان حازتا على حقوق البث للمباريات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

🔥🇧🇷🚨 اليوم البرازيل! 🇧🇷



فصل آخر من رحلتنا نحو النجمة السادسة في مونديال قطر!



ضد سويسرا ! 🇧🇷🙏⭐⭐⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/Je8aRHlp9N — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) November 28, 2022

كأس العالم في قطر 2022



وتواصل قطر إبهار العالم بتنظيمها كأس العالم، بأجواء كروية مميزة جدًا، حيث باتت تصنف هذه النسخة من كأس العالم على أنها الأفضل في التاريخ.

وتعد مباراة البرازيل وسويسرا هذه الليلة واحدة من ضمن مباريات تتصارع فيها 32 دولة من العالم، للوصول إلى دور الـ16، وهو الدور الذي يتبع دور المجموعات.

وحتى هذه اللحظة تتنافس 3 دول عربية للوصول إلى الدور المقبل من كأس العالم، بينما خرجت قطر رسميًا من المنافسة، بعد خسارتها مباراة امام الأكوادور، ومباراة أمام السينغال.

ويتوافد ملايين السياح إلى قطر، من أجل تشجيع منتخبات بلادهم في مشوارهم المونديالي، حيث انطلقت مباريات كأس العالم يوم الأحد من الأسبوع الماضي، ومن المقرر استمرارها حتى تاريخ 18 من سبتمبر المقبل.

وفي الـ 18 تقام المباراة النهائية، من كأس العالم، حيث سيتواجه الفريقان المتأهلان في مباراة نارية.

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بث مباشر مباراة البرازيل وسويسرا كأس العالم بدون تقطيع.. يخوض المنتخب البرازيلي مباراته الحاسمة، ليتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم، أمام المنتخب السويسري، بينما تسعى أيضًا سويسرا للتأهل، في حال تمكنت من الفوز في هذه المباراة الصعبة.