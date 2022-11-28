بث مباشر مباراة البرتغال ضد الأورجواي كأس العالم بقطر 2022.. تبدأ المباراة القوية بين البرتغال والأورجواي ضمن أحداث المجموعة الأخيرة H في كأس العالم بقطر.

ويسعى المنتخب البرتغالي إلى تحقيق فوز ثمين في هذة المباراة حتى يتمكن من التأهل لدور الـ16، والخروج متصدرًا لمجموعته من دور المجموعات، إذ يملك في رصيده 3 نقاط بعد فوزه على غانا في المباراة الأولى.

وفي الوقت نفسه تسعى أوروجواي للفوز وتصدر المجموعة، حيث أنها لا تلمك إلى نقطة واحدة بعد تعادلها مع كوريا الجنوبية في المباراة الأولى.

مباشر مباراة البرتغال ضد أوروجواي

ويبحث الملايين عن رابط بث مباشر لمباراة البرتغال ضد أوروجواي، حيث يتم بثها على القنوات المغلقة التي تحتاج إلى اشتراكات مدفوعة الثمن،.

ويمكنكم الآن مشاهدة مباراة البرتغال وأوروجواي ضمن الدور الثاني من دور المجموعات بكأس العالم من خلال الضغط هنا.

ويتمتع المنتخب البرتغالي بجمهر عريض، كون قائده الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي حقق أمجاد وبطولات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة أوروجواي والبرتغال

وفي حال إنك قررت مشاهدة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم مباشر، على التلفاز، فإنها تبث على قناة بي إن سبورتس ماكس المشفرة، وقناة الكأس ماكس المشفرة، وهاتين القناتين مملوكتان لقطر.

وفي وقت سابق أكدت قطر، أنها ستبث العديد من المباريات على قناة الكأس وبي إن سبورت المفتوحة، لتتمكن الجماهير العربية من مشاهدة المباريات دون الحاجة إلى اشتراك.

وتبدأ مباراة البرتغال والأوروجواي في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الـ 8 بتوقيت القاهرة، وهي المباراة الأخيرة في مباريات اليوم الإثتين.

وتنظم قطر كأس العالم بنسخته الـ22، حيث لم تسبقها دولة عربية في استضافة هذا الحدث الكروي الكـبير، في حين يصنف العديد من المختصين الرياضين أن نسخة كأس العالم هذه هي الأفضل تاريخيًا.

وتسعى 32 دولة، في دوري المجموعات من الوصول إلى دور الـ16، من خلال تحقيق الفوز الذي يؤهل لهذه المرحلة، وبعد ذلك تصبح الخسارة لمرة واحدة كفيلة بخروج الفريق المهزوم من البطولة.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة البرتغال والأوروجواي في كأس العالم.

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