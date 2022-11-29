الجمهور الفلسطيني يساند شقيقه الإيراني أمام المنتخب الأمريكي

شارك الجمهور الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين بفعالية دعم ومساندة للمنتخب الإيراني، في مباراته المرتقبة مع المنتخب الأميركي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الجمهور الفلسطيني والإيراني ورفع أعلام البلدين الشقيقين.

وأكدت هيئة شباب القدس أن فعالية دعم المنتخب الإيراني تأتي في إطار دعم المنتخبات العربية والإسلامية في البطولة بشكل عام ولخصوصية المبارة بشكل خاص، حيث تمثل المباراة المرتقبة مواجهة بين أكبر داعمي فلسطين "إيران" والداعم الأكبر للاحتلال "أميركا".

وحرص المشاركون في الفعالية على كتابة عبارات تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية كعقيدة ثابتة لدي الشعبين الإيراني والفلسطيني.

بدورها، أثنت الجماهير الإيرانية على وقفة الجمهور الفلسطيني المساند لمنتخب بلادهم، وعبروا عن اعتزازهم بحالة التلاحم بين الشعبين، وأكدوا تمسكهم بالقضية الفلسطينية وسط أمنيات بأن يحقق المنتخب الايراني الفوز في مباراته القادمة.

ويشهد مونديال قطر 2022 تفاعلاً كبيراً بين الجماهير الفلسطينية وجماهير المنتخبات المساندة للقضية الفلسطينية.