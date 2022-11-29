شاهد| شهيد وإصابة مجندة (إسرائيلية) بعملية دعس شمال القدس

استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، وأصيبت مجندة (إسرائيلية) بعملية دعس قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب" شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن مجندة أصيب بجروح خطيرة نتيجة دعسها من سيارة فلسطينية على طريق "بنيامين".

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تبلغها باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قرية مخماس شرقي رام الله.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس في القدس محمد حمادة إن عملية الدهس قرب قرية مخماس شرق رام الله قبل ظهر اليوم رد طبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها جريمة قتل الشقيقين جواد وظافر الريماوي والشهيد مفيد اخليل.

وأضاف أن المقاومة متأهبة للدفاع عن شعبنا، وشبابنا الثائر يعرفون طريقهم نحو إيلام الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.

وحذر الاحتلال من أنّ الدم يجلب الدم، والاستفزاز يجلب الغضب وأنّ شعبنا لا يقف متفرجًا على استباحة دمائه واتتهاك حرماته.

- ندعو أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار في كل المناطق، وصد جرائم الاحتلال، واستهداف قواته والمستوطنين بكل الوسائل.