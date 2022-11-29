لابيد يضغط لعدم التصويت لصالح الفلسطينيين في الأمم المتحدة

بعث رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) المنتهية ولايته يائير لابيد، رسالة إلى 50 رئيسًا في أنحاء العالم، دعاهم إلى ممارسة تأثيرهم على السلطة الفلسطينية من أجل منع التصويت في الجمعية العامة حول طلب استشارة من الجنائية الدولية حول الصراع الفلسطيني - (الإسرائيلي).

وبحسب بيان لمكتب لابيد باللغتين العربية والعبرية، فإنه توقع ممن أسماهم "أصدقاء إسرائيل" التصويت ضد القرار في حال فشل الجهود لإحباطه.

وحاولت (إسرائيل) مسبقًا الضغط على بعض الدول لعدم التصويت لصالح القرار داخل لجنة أممية، حيث صوتت أغلبية الدول لصالح القرار الذي سيتم عرضه الشهر المقبل على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: القدس