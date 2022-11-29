الباحث سباعنة: مع ارتقاء كل شهيد يزداد التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة

قال الباحث في الشأن الفلسطيني ثامر سباعنة، إن دماء الشهداء ستكون وقودًا ونارًا في وجه الاحتلال، وإن الحاضنة الشعبية تلتف حول خيار المقاومة الفلسطينية.

وأكد سباعنة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه رغم انتهاكات وجرائم الاحتلال.

وأشار إلى أن المقاومة هي الطريق الأنجع لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال، وأن الحاضنة الشعبية تلتف حول خيار المقاومة الفلسطينية.

واستشهد الشقيقان جواد عبد وظافر الريماوي في رام الله، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عين، شمال غربي مدينة رام الله.

وكان الشاب مفيد محمد زعطوط "اخليل" استشهد متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت أمر.

وزفت حركة حماس، الشهداء اخْلَيّل وريماوي، وحيّت أبطال الخليل ورام الله الصامدتين، الذين تصدوا لقوات الاحتلال وقادوا المواجهات بيدٍ موحّدة.

وأكدت أنّ شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، ولن يصمت أمام إراقة دماء أبنائنا واستمرار الاعتداء على مدننا ومقدساتنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيواجه ذلك بالمقاومة بكل أشكالها، وستبقى حالة الاشتباك مع العدو سبيلنا نحو الحرية.