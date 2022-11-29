موعد الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية ينتظر أكثر من 120 ألف مواطن في قطاع غزة والضفة الغربية الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤن الاجتماعية.

وتعتبر شيكات الشؤون الاجتماعية مصدر دخل لآلاف المواطنين محدودي الدخل الاقتصادي لا سيما المنتفعون من مواطنين قطاع غزة.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وكشف مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، عن آخر التفاصيل المتعلقة حول مخصصات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها.

وقال المدهون في تصريحات صحفية: " سيتم صرف صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف مفوض وزارة التنمية الاجتماعية، "أنه سيتم إضافة ما يقارب الـ 300 أسرة جديدة من الأسر الأكثر فقرًا في قطاع غزة، من أجل الاستفادة من شيكات الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم الصرف لتلك الأسماء خلال الدفعة المقبلة".

وأوضح، أن الحالات التي سيتم إدراجها للاستفادة من مخصصات الشؤون الاجتماعية الحالات الأكثر مرضية وكبار السن".

وبيّن المدهون، أنه تم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أن المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

مخصصات الشؤون الاجتماعية

وأكد مفوض وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة.

وأشار، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة.

وكشف المدهون، أن المستفيدين من شيكات الشؤون سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

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