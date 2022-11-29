مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة.. موعد الصرف وحساب الزيادة يتساءل المواطنون مع عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، وذلك عقب قرارات وزارة المالية بتخفيض صرف مرتبات موظفي الدولة إلى يومين بدلا من 3 أيام.

وتستعرض "الرسالة نت" مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة:

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر في الأيام التالية:

صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022.

صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022.

صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022.

صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الثلاثاء الموافق27 ديسمبر 2022.

صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الاربعاء الموافق28 ديسمبر 2022.

وذلك وفقا لما أعلنته وزارة المالية بشان صرف مرتبات ديسمبر 2022 والتى تستمر لمدة 5 ايام.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022:

مرتبات شهر نوفمبر 2022، بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 للعاملين في القطاع العام والحكومة، الخميس 24 نوفمبر 2022، ويستمر صرف مرتبات شهر نوفمبر لمدة 5 أيام.

ويتم صرف باقى مرتبات شهر نوفمبر في الأيام التالية:

مرتبات شهر نوفمبر

مرتبات شهر نوفمبر تصرف يوم الاثنين 28 نوفمبر.

مرتبات شهر نوفمبر تصرف يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

مرتبات شهر نوفمبر تصرف يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

الحد الأدنى للأجور:

مرتبات شهر ديسمبر 2022

الحد الأدنى للأجور لشهر نوفمبر الجارى لجميع موظفي الدولة، والذى يرجع إلى الزيادة الاستثنائية الجديدة التي تم الإعلان عنها في شهر أكتوبر الماضي من أجل تحسين الدخل والمعيشة لدى أصحاب المعاشات، والعاملين والموظفين.

الحد الأدني للأجور للموظفين:

مرتبات شهر ديسمبر 2022

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠١٧ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

قيم الحد الأدنى للأجور:

مرتبات شهر ديسمبر 2022

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية قيمة، 6600 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام قيمة، 5400 جنيه شهريًا.

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى 4800 جنيه.

الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثانية 4200 جنيه.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الثالثة 3720 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الرابعة 3480 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة الخامسة 3240 جنيها.

الحد الأدنى للأجور، الدرجة السادسة 3000 جنيه.

العلاوات الاستثنائية:

مرتبات شهر نوفمبر

صرف المرتبات بالعلاوة الاستثنائية لشهر ديسمبر.. حيث تبدأ وزارة المالية في صرفه ابتداء من يوم الخميس 22 ديسمبر، أثناء صرف مرتبات شهر نوفمبر، للعاملين في المصالح والهيئات الحكومية وعدد 66 مصلحة وهيئة.