بث مباشر مباراة أمريكا وإيران كأس العالم بقطر 2022.. تخوض أمريكا وإيران مباراة قوية وحاسمة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم، حيث أنها مباراة إقصائية الخاسر فيها يخرج مباشرة من المنافسات، بينما الفائز سيتأهل رسيمًا لدور الـ 16.

وتضم المجموعة B الثانية كل من (إنجلترا 4 نقاط، وإيران 3 نقاط، وأمريكا 2 نقطة، و ويلز 1نقطة)، حيث تخوض المجموعة الساعة الـ 9 بتوقيت مكة المكرمة المباراة الأخيرة لها بدور المجموعات.

وتعد مباراة أمريكا وإيران محط اهتمام ملايين الجماهير، حيث أنها مباراة من أقوى مباريات اليوم الثلاثاء، في كأس العالم المنظم في قطر.

بث مباشر مباراة أمريكا وإيران كأس العالم بقطر 2022

وتبجث جماهير كرة القدم، عن مشاهدة مباراة أمريكا وإيران مباشر في كأس العالم، من خلال البث على الانترنت، لدى نضع لكم في الرسالة نت رابط بث المباراة للوصول إليه إضغط هنا.

الجدير بالذكر، أن مباريات كأس العالم 2022، تبث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القناتان بي إن سبورتس ماكس، وقناة الكأس ماكس، وهما قطريتان حازتا على حقوق البث في هذه المناطق.

وفي بداية إنطلاق المونديال يوم الأحد من الأسبوع الماضي، أعلنت قطر أنها سبتث قرابة الـ 23 مباراة مجانًا عبر القنوات المفتوحة، وقد بثت العديد منها بالفعل، في حين يستمر كأس العالم حتى الـ 18 من الشهر المقبل.

كأس العالم 2022 في قطر

وتواصل قطر استضافة كأس العالم والمباريات المهمة فيه، بصورة رائعة، حيث تتنافس 32 دولة حتى يوم الجمعة المقبل للوصول إلى الدور المقبل، الذي سيحمل 16 فريقًا من المتأهلين من دور المجموعات بينما سيتم إقصاء 16 فريق آخر.

وأكد العديد من المختصين في الرياضة، أن نسخة قطر لكأس العالم الحالي، باتت أفضل نسخة في التاريخ، بعد أن وفرت قطر لها جميع ما يليق بها.

وفي الوقت نفسه، تتنافس 3 منتخبات عربية للوصول إلى دور الـ 16، وهم (تونس، والسعودية، والمغرب)، في حين خرجت قطر رسميًا من دور المجموعات بعد خسارتها لمبارتين أمام الإكوادور والسينغال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أمريكا وإيران

وتنقل مباراة أمريكا وإيران مباشر، على العديد من القنوات المجانية والمفتوحة، حيث أعلنت أنها ستبث مجريات كأس العالم دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

وتعد هذه القنوات من القنوات العالمية لذا نضعها لكم في الرسالة نت حال قررتم المشاهدة عليها وهي كالتالي:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

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