الإعلام الرقمي يُطلق حملة إلكترونية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

أطلق الإعلام الرقمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي) في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وللمطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وازالة الاحتلال.

ويدعو الإعلام الرقمي كافة النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، للتغريد على هاشتاق #تضامن_مع_فلسطين، #كلنا_فلسطين، للتأكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني، ولإبراز المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، ولفضح جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) والحروب والانتهاكات المستمرة التي ينفذها ضد الشعب.

وتهدف الحملة الى إرسال رسالة لكل العالم ولكافة الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الانسان، حول عدالة القضية الفلسطينية، وأهمية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1977، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية قرار 181 " قرار التقسيم" عام 1947، والذي نص على أن تُنشأ في فلسطين "دولة يهودية" و"دولة عربية فلسطينية"، مع إخضاع القدس لنظام دولي خاص.