3 عمليات إطلاق نار ودهس بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقعت ثلاث عمليات إطلاق نار ودهس استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وذلك من أصل 49 عملاً مقاوماً جرى تنفيذها خلال هذه الساعات.

وشملت عمليات المقاومة استهداف قوات الاحتلال بثلاث عبوات ناسفة، وزجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية، ما أدى إلى إحراق إحدى آليات جيش الاحتلال العسكرية.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، تصدي الفلسطينيين لـ12 اعتداء للمستوطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب تحطيم ثمانية مركبات للمستوطنين.

وتركزت المواجهات مع قوات الاحتلال في 20 نقطة، تخللها عمليات إلقاء للحجارة صوب جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية، وأسفرت عمليات المقاومة عن إصابة خمسة جنود ومستوطنين.

واندلعت مواجهات في بلدتي أبو ديس والطور بالقدس المحتلة، تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، فيما تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة حزما.

ونفذ مقاوم فلسطيني عملية دهس قرب رام الله، أسفرت عن إصابة مجندة بجيش الاحتلال، وصفت جراحها بالخطيرة، وأطلق الاحتلال النار باتجاه منفذ العملية بعد مطاردته، ما أدى إلى استشهاده.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مستوطنة بسجوت، وكفر عين، وقرية المغير برام الله، إضافة إلى التصدي للمستوطنين عند مفترق روابي وإصابة مستوطن بعد تعرضه للضرب.

وشهدت بلدة سنجل برام الله إلقاء حجارة وتصدي لاعتداءات المستوطنين، وكذلك تحطيم لعدد من مركبات المستوطنين.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة والزبابدة في جنين بعبوات ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند جبل جرزيم بمدينة نابلس، فيما تصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة حارس بسلفيت، وحطموا زجاج عدد من مركباتهم، إلى جانب رشق مستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "ارئيل" وتحطيم مركباتهم.

وتصدى الشباب الثائر لاعتداءا ت المستوطنين في الفندق بمدينة قلقيلة، ورشقوهم بالحجارة، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وامتدت أعمال المقاومة إلى بيت لحم، وتصدى فلسطينيون لاعتداءتا المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه عاموس"، ورشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلق مقاومون النار بشكل متكرر صوب قوات الاحتلال، إلى جانب استهدافهم بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ونجحوا في إحراق آلية عسكرية، وأسفرت المواجهات عن إصابة جنديين.

كما شهد مخيم العروب تصدي لاعتداءات المستوطنين ورشقهم بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم مركبات عدد منهم.