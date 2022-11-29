بث مباشر إنجلترا و ويلز كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الإنجليزي مباراة حاسمة للتأهل إلى دور الـ 16، أما ويلز التي تتذيل المجموعة الثاني برصيد نقطة واحدة.

وفي نفس الوقت يخوض المنتخبان (الأمريكي والإيراني)، مباراة حاسمة وقوية من أجل التأهل إلى دور الـ 16، حيث أن الخاسر من هذه المباراة يخرج مباشرة من كأس العالم، ويتأهل الفائز إلى دور الـ 16.

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا و ويلز عبر البث المباشر، الذي يكون على الانترنت، بعد تعذر مشاهدة المباريات إلا لمن لديه اشتراكات مدفوعة.

مشاهدة مباراة إنلجترا و ويلز مباشر

وفي حال قررتم مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز، نوفر لكم في الرسالة نت رابط بث مباشر للمباراة التي يحتاج فيها المنتخب الإنجليزي لنقطة واحدة ليضمن حضوره في الدور المقبل.

رابط بث المباراة مباشرة وبدون تقطيع من خلال (إضغط هنا).

ويرشح العديد من متابعي الرياضة، المنتخب الإنجليزي للوصول إلى النهائيات، حيث أنه يحظى بتشكيلة قوية ومميزة، وأدى أداءً ثابتًأ حتى اللحظة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت مكة المكرمة والـ 8 بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع مباراة أمريكا وإيرن، وبهذا تنتهي مباريات المجموعة الاولى والثانية في كأس العالم

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وويلز

وتنقل المباراة حصرًا على قناة بي إن سبورت القطرية، وقناة، الكأس القطرية، وهاتان القناتان هما من ملكتا حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال إفريقا لكأس العالم.

وأعلنت قطر أنها ستبث العديد من المباريات على القنوات المفتوحة خلال كأس العالم الذي يستمر حتى الـ18 من الشهر المقبل حيث المباراة النهائية.

وفي نفس الوقت، أعلنت العديد من القنوات نقل مجريات كأس العالم مجانًا وبدون الحاجة إلى اشتراك مدفوع ومسبق، لتشاهدها الجماهير حول العالم بالمجان.

إليك أبرز القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنجلترا و ويلز

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

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