أمريكا تنتصر على إيران في حرب المونديال

خطف منتخب أمريكا بطاقة التأهل للدور الثاني بصعوبة كبيرة بعد فوزه الشاق على إيران 1-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

ورفع الفوز رصيد أمريكا إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب إنحلترا متصدر المجموعة، فيما ودع منتخب إيران المونديال برصيد 3 نقاط.

وسجل هدف أمريكا الوحيد كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (38).

وامتلكت أمريكا الأفضلية في الشوط الأول وكانت أمام فرصة مضاعفة النتيجة في أكثر من محاولة لكن نصف المباراة الأول انتهى بهدف وحيد.

مساعي إيران بدأت سريعًا في الشوط الثاني لتعديل النتيجة وتصاعدت وتيرة وشرعة اللعب والهجمات الإيرانية لكن الدفاع الأمريكي تصدى لها وحافظ على تأهل تاريخي من البوابة الإيرانية.