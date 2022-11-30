رفع علم فلسطين في الدقيقة 48 بمونديال قطر... لماذا؟

دأبت الجماهير على رفع علم فلسطين خلال مباريات كأس العالم بمونديال قطر، عند الدقيقة 48 بالضبط، لتذكير العالم باحتلال فلسطين عام 1948، للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي وافقت ذكراه أمس.

وكان الناشط القطري عبد العزيز الهيدوس، دعا إلى مشاركة الجماهير القطرية بكثافة في المباراة الأخيرة لمنتخب بلادهم أمام هولندا بالعلم الفلسطيني.

وقال الهيدوس في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بمنصة تيك توك، على الجميع جلب علم فلسطين، حتى تظهر المدرجات أمام العالم، تحمل رسالة واحدة، أن القضية الأهم للجماهير القطرية، هي القضية الفلسطينية.

وتفاعل نشطاء ومشاركون على حساب الهيدوس، وأشادوا بالمبادرة، ودعا عدد من المعلقين إلى مشاركة واسعة، بحمل العلم الفلسطيني، لتأكيد حق الفلسطينيين في العيش ورحيل الاحتلال عن أراضيهم.

وبالفعل وعند الدقيقة 48 رفعت جماهير المنتخب القطري علم فلسطين على المدرجات، وسط هتافات داعمة للشعب الفلسطيني.

كما رفعت الجماهير التونسية علما ضخما لفلسطين، عند الدقيقة الـ48 من عمر مباراة منتخب نسور قرطاج أمام أستراليا، في مونديال كأس العالم بقطر 2022، في إشارة إلى التذكير بتاريخ احتلال فلسطين.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، رفعت الجماهير التونسية علما ضخما لفلسطين، كُتب عليه باللغة الإنجليزية "Free Palestine".

ورفع مشجعون تونسيون أعلاما أخرى لفلسطين، وارتدوا شارات بألوان "الكوفية الفلسطينية".