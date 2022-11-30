تحذير من استهلاك منتجات غذائية (إسرائيلية).. ما السبب؟

حذرت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الأربعاء، المواطنين من شراء واستهلاك الحمص والطحينة "صبار"، من إنتاج شركة أوسِم (الإسرائيلية)، بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "سالمونيلا" فيهما.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن طواقمها ستسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وجد، علاوة على إخضاعه للفحص المخبري، داعية التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه حفاظا على صحة وسلامة المستهلك تحت طائلة المسؤولية.

كما طالبت الوزارة المواطنين باستخدام المنتجات الفلسطينية التي تتميز بالجودة العالية وتلبي الاشتراطات الصحية، وتخضع للفحوصات الدورية.

ومن الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الجاري عددا من المنتجات (الإسرائيلية) بعد اكتشاف وجود سالمونيلا فيها، ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن.