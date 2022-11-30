بث مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا كأس العالم بقطر 2022.. تدخل كتيبة ميسي مباراة حاسمة وقوية، بهدف التأهل للدور المقبل، بعد أن تلقت صدمة في الجولة الأولى من دور المجموعات بخسارتها من السعودية 2-1.

وتسعى الأرجنتين للتأهل عبر بوابة بولندا متصدرة المجموعة برصد 4 نقاط، حيث لا بديل أمامها سوى الفوز للوصول إلى دور الـ 16 من كأس العالم بقطر.

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر، حيث يحظى منتخب التانجو بشعبية واسعة على مستوى العالم، مصدرها الأسطورة ليونيل ميسي الذي يبحث عن تحقيق اللقب الغالي ليصنف الأفضل في تاريخ كرة القدم.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا كأس العالم

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر تقنية البث المباشر على الانترنت، بعد بثها على القنوات المشفرة والتي تحتاج إلى اشتراك مدفوع ومسبق.

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وينتهي اليوم الأحد الدور الأخير من دور المجموعات للمجموعات C و D، الثالثة والرابعة، بعد انتهاء الأمس رسميًا من المجموعة الأولى والثانية.

وحسمت 7 منتخبات عربية رسميًا تأهلها إلى الدور المقبل وهي كالتالي: (هولندا، السينغال، إنلجترا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، البرازيل البرتغال)، فيما تنتظر 9 منتخبات أخرى حسم تأهلها لدور الـ 16.

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تقام اليوم الأربعاء 30 -11-2022 عديد المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تشهد منافسات الجولة الثالثة 4 مواجهات

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

أستراليا Xالدانمارك – 5 مساء – المجموعة الأولى على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS

تونس X فرنسا – 5 مساء على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS

السعودية X المكسيك – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR

بولندا X الأرجنتين – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR