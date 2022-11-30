الانفلونزا الموسمية دخلت مبكراً.. إليك نصائح وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الإنفلونزا الموسمية دخلت مبكراً هذا العام على مستوى العالم، فيما كانت 37% من الحالات المسجلة على مستوى دول إقليم شرق البحر الأبيض المتوسطH1N1 .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنها تقوم برصد حالات الالتهابات التنفسية الحادة من خلال نظام الرصد الوبائي للحالات التي تدخل الى المشافي من بداية 1/8/2022 حيث تم رصد حوالي 520 حالة التهاب تنفسي حاد حتى تاريخ 22/11/2022.

وتابعت: تم تحليل البيانات الخاصة بهذه الادخالات حيث تبين أن 45% من الحالات في محافظة رام الله والبيرة، 22% في محافظة الخليل و8% في محافظة طولكرم، وأن الفئة العمرية أقل من سنتين قد شكلت 42% من الحالات

وأضافت الوزارة في بيانها إلى أنه وبناء على نتائج الفحوصات المخبرية فقد تم تشخيص 83 حالة على أنها H1N1، حالة واحدة Flu B ، حالة واحدة H3N2، 86 حالةRSV و15 حالة. Adeno virus

وأوضحت أنها توفر كافة الأدوية اللازمة لعلاج حالات الالتهابات التنفسية الحادة، فيما وفرت 40000 جرعة من طعم الإنفلونزا الموسمية وقامت بإعطائها من خلال مديريات الصحة للفئات المستهدفة بالتطعيم وتشمل كبار السن، الحوامل، الأمراض المزمنة، العاملين الصحيين، حيث أن هذه الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته الشديدة التي تؤدي إلى دخول المستشفيات.

وتنصح وزارة الصحة المواطنين بأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الإصابة بالمرض والحد من انتشاره من خلال:

• أخذ طعم الإنفلونزا الموسمية.

• التوجه إلى أقرب مركز صحي في حال ظهور أعراض مرضية شديدة.

• عدم الاختلاط مع الحالات المرضية.

• تقليل الزيارات للمستشفيات.

• تجنب ملامسة الفم والأنف والعينين.

• استخدام المنديل الورقي أو منديل من القماش عند السعال أو العطس.

• تجنب الأماكن المزدحمة.

• النظافة الشخصية.

• الإكثار من تناول السوائل الدافئة.

• تناول العصائر التي تحتوي على فيتامين C حيث تقوي جهاز المناعة.

• تهوية المنازل في فصل الشتاء.