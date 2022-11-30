هنية يعزي الأسيرة المحررة أحلام التميمي بوفاة والدها

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، وقدّم لها التعازي بوفاة والدها الحاج عارف أحمد التميمي الذي فارق الحياة بعد عمر طويل قضاه في النضال والعمل الوطني.

وأشاد رئيس الحركة بمناقب الفقيد رحمه الله وجهاده وبكريمته التي تحررت في صفقة وفاء الأحرار بعد أن قضت محكمة صهيونية بسجنها لمدة 16 مؤبدًا قضت منها نحو عشرة أعوام في سجون الاحتلال، ثم أُبعدت إلى الأردن الشقيق.

ونقل رئيس الحركة تعازيه إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.