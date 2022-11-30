بالصور: مشجعون أمريكيون في مونديال قطر يؤكدون دعمهم للحق الفلسطيني

أعرب مشجعون أميركيون، عن تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانبها، مؤكدين أن فلسطين ستكون حرةً في يومٍ من الأيام.

جاء ذلك أثناء مشاركتهم في تشجيع منتخب بلادهم أمام نظيره الإيراني في نهاية دوري المجموعات بمونديال كأس العالم في قطر 2022

وأشار المشجعون إلى أنهم كمواطنين أميركيين، يعتقدون أن القضية الفلسطينية حقٌ يجب أن ينتصر، رغم كل ما يجري من محاولات استهداف القضية وتصفيتها.

وقالت إحدى المشجعات الأميركيات في إطار حديثها عن دعم فلسطين :"اليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونحن مواطنون أمريكيون، نقف مع فلسطين".

وأضافت :"نعتقد أنها تستحق أن تكون حرة، وسنراها كذلك في يوم ما، دعونا نحيي فلسطين"

من جانبه أكد أحد المشجعين، أن الأميركيين "العاديين" _في إشارة إلى المواطنين _ يدعمون الحقوق الفلسطينية، وأنهم يمتلكون صداقات مع الشعب الفلسطيني.

حيث قال :" أريدكم أن تعلموا أن الأمريكيين العاديين يدعمونكم بشكل يومي، ونحن أصدقاء مع الجميع، ولدينا الكثير من الحب في قلوبنا".

واستدرك قائلا :"نحن نتفهم، بل لا أقول نتفهم، بل نشعر أنكم على حق".

وأثارت مشاعر الجماهير المشاركة في مونديال قطر 2022، تجاه القضية الفلسطينية، انتباه الكثيرين وخاصة الفلسطينيين الذين تواجدوا هناك، حيث الأعلام الفلسطينية التي تُحملُ في كل مكان.

وقال أحد المشجعين الفلسطينيين :" ما يسعدني في هذا المكان، أنّ قضيتنا قضية عادلة".

وكان مونديال قطر 2022، مساحةً لإظهار الحب لفلسطين، من خلال رفع المشاركين من كل الجنسيات والبلدان، لعلم فلسطين، سواء على المدرجات داخل الملاعب أو حتى في الشوارع، في مشهدٍ يؤكد الحق الفلسطيني في النصر والحرية.







