بث مباشر مباراة الدنمارك وأستراليا كأس العالم بقطر 2022.. تبدأ المباراة القوية بين أستراليا والدنمارك، ضمن الدولة الأخيرة بدور المجموعات في مونديال قطر.

وتدخل الدنمارك المباراة بكامل قوتها، حيث أنه لا مجال أمها سوى الفوز إذا أدرات التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2022.

وتدور أحداث المباراة ضمن المجموعة الرابعة D، حيث توجد في المجموعة كل من المنتخبات التالية (تونس1 نقطة، فرنسا 6 نقطة، الدنمارك1 نطقة، أستراليا 3 نطقة).

مباشر مباراة الدنمارك وأستراليا كأس العالم بقطر 2022

ويمكنكم مشاهدة مباراة الدنمارك وأستراليا، من خلال رابط البث المباشر الذي نضعه لكم لمشاهدة المباراة التي تنقل على القنوات المشفرة.

حيث أن قناة بي إن سبورت والكأس القطريتين، تنقلان المبارة حصرًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهما تحتاجان إلى اشتراك مدفوع ومسبق.

ويلجئ الملايين ممن لا يملكون اشتراكًا، إلى متابعة مباراة الدنمارك وأستراليا من خلال البث المباشر للوصول إليه (إضغط هنا).

كأس العالم ف حسابات

وبدأ كأس العالم بقطر يوم الأحد 20 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 18ديسمبر 2022، حيث تصارع وتنافست 32 دولة للوصول إلى دور الـ 16.

وحتى هذه اللحظة تأهلت رسميًا إلى دور الـ 16، 7 منخبات وهما كالتي: (فرنسا، البرتغال، هولندا، إنلجترا، السينغال، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل)، فيما تبقى 9 مقاعد.

وبما يخص الدول العربية، فإن الأمل يبتقى لـ 3 منتخبات من أصل 4 بعد خروج قطر رسميًا من المونديال، والتي بقت الفرصة أمام كل من (تونس، المغرب، السعودية).

وينتهي دور المجموعات يوم الجمعة المقبل بتأهل 16 للدورالمقبل، حيث أن الفريق الخاسر في الدور الجديد يخرج مباشرة من كأس العالم.

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بث مباشر مباراة تونس وفرنسا كأس العالم بقطر 2022.. يواجه المنتخب التونسي مباراة مصيرية أمام فرنسا التي تأهلت رسيمًا إلى دور الـ 16 في كأس العالم بقطر، حيث أن الخسارة لتونس ستقصيها مباشرة من المونديال.

بينما يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بأريحية كبيرة، بعد فوزه أول مبارتين على التوالي أمام أستراليا والدنمارك، حيث يتوقع من منتخب الديوك المدجج بالنجوم وصوله إلى نهائي كأس العالم.