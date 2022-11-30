مباشر الشوط الثاني مباراة تونس وفرنسا كأس العالم.. انتهى الشوط الاول من مباراة تونس وفرنسا، بنتيجة التعادل السلبي 0-0، حيث يبقى الأمل لأسود الأطلس بتحقيق فوز تاريخي والتأهل للدور المقبل.

ويبدأ الشوط الثاني، بعد أن دخلت فرنسا بالتشكيلة الغير أساسية، حيث ضمن وجودها في الدور المقبل الـ 16، بينما في نفس الوقت تحارب تونس من أجل الوصول إلى نفس الدور.

يمكنكم مشاهدة الشوط الثاني من مباراة تونس وفرنسا من خلال موقع الرسالة نت.

الشوط الثاني تونس فرنسا

للوصول إلى رابط بث مباراة تونس وفرنسا الشوط الثاني، (إضغط هنا)، وفي نفس الوقت يلعب المنتخبان الاسترالي والدنماركي.

اقرأ المزيد: شاهد الآن.. مباشر مباراة فرنسا وتونس كأس العالم بقطر 2022

شاهد الآن.. مباشر مباراة فرنسا وتونس كأس العالم بقطر 2022.. تخوض تونس مباراة مصيرية أمام المنتخب الفرنسي، حيث تسعى إلى الوصول إلى دور الـ 16، من بوابة منتخب الديك الذي ضمن تأهله للدور المقبل، بعد تسجيله انتصارين متتالييين.

ولم تحصد تونس المبارتين الماضيتين لها إلا نقطة واحدة بتعادل أمام الدنمارك، وخسارة أمام استراليا، لذا يعد الفوز مهمًا لها إذا ما أرات التأهل.

وتترقب الجماهير العربية، إنطلاق بداية مباراة تونس وفرنسا مباشر من قطر، في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت مكة المكرمة، والـ 4 بتوقيت القاهرة.

شاهد الآن مباراة تونس وفرنسا مباشر

وكون المباراة تبث عبر قناتي بي إن سبورت وقناة الكأس وهما مشفرتان، يبحث الملايين من المشاهدين عن متابعة المباراة من خلال رابط البث المباشر.

الجدير بالذكر قناتي بي إن سبورتس والكأس القطرتين، هما من حازتا على حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي نفس الوقت، فقد دخلت دولة قطر التاريخ، بعد أن أصبحت أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تتمكن من استضافة كأس العالم.

وقد أثنى العديد من المختصين والمتابعين، على الجهود القطرية في تنظيم كأس العالم، حتى باتت تصنف نسخة المونديال الحالية، على أنها الأفضل في التاريخ.

ويتوافد لقطر، ملايين السياح حيث يشجعون منتخبات بلادهم التي تتصارع من أجل حمل اللقب الأغلى تاريخيًا، حيث وصل إلى قطر 32 منتخب، تأهل منهم حتى اللحظة 7 وهم (فرنسا، البرتغال، البرازيل، السينغال، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، وبقي الصراع على 9 مقاعد من أجل الوصول إلى دور الـ 16.