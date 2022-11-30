حماس تنعى والد الأسيرة المحرّرة أحلام التميمي

نعت حركة حماس الحاج عارف أحمد التميمي، والد الأسيرة المحرّرة في صفقة وفاء الأحرار أحلام التميمي،الذي وافته المنيّة بعد حياة حافلة بالنضال والعمل من أجل الأردن الشقيق وفلسطين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، الأربعاء: "نستذكر بكل فخر واعتزاز جهاد وتضحيات آل التميمي الكرام في خدمة فلسطين، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته".

وبعثت بخالص التعازي والمواساة إلى الأخت المجاهدة الأسيرة المحرّرة أحلام التميمي، وإلى عموم آل التميمي الكرام، وإلى شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، داعيةً الله تعالى أن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء.