موعد صرف وزيادة معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2022، لينك الرابط مع بدء صرف معاش تكافل وكرامة 2022 أصبح على رأس الأمور التي تشغل المواطنين.

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن صرف معاش تكافل وكرامة 2022 غدًا الثلاثاء الأول من ديسمبر.

معاش تكافل وكرامة 2022

يبحث المواطنون عن عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022 قبل بدء الصرف غدًا من خلال الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لـ برنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط.

ويتم الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2022 بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة ثم الضغط على استعلام.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2022

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 2022، كالتالي:

معاش تكافل وكرامة 2022 للأيتام: 350 جنيهًا.

معاش تكافل وكرامة 2022 لكبار السن: 450 جنيهًا.

معاش تكافل وكرامة 2022 لذوي الهمم: 450 جنيهًا.

معاش تكافل وكرامة 2022 للأسر المستفيدة: 500 جنيهًا.

ويتم صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2022 من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية، أو التابعة لشركة بنوك مصر.

من هم مستحقي معاش الضمان الاجتماعي؟

وتأتي شروط الاستفادة من زيادة معاش تكافل وكرامة 2022 كالتالي:

ألا يكون المستفيد من معاش تكافل وكرامة 2022 يعمل بأحد القطاعات العامة أو الحكومية أو الخاصة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

أن يكون المستفيد من معاش تكافل وكرامة لديه أبناء حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا وملتحقين بالمراحل التعليمية.

ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة أرض زراعية تبلغ مساحتها نصف فدان أو أكثر.

ألا يكون المستفيد من معاش تكافل وكرامة مالكًا لعقار أو أكثر بخلاف سكنه.

ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة محلًا تجاريًا.

ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة 3 رؤؤس ماشية أو أكثر.

ألا يملك المستفيد من معاش تكافل وكرامة سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

موعد قبض تكافل وكرامة 2022

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك غرفة عمليات تتولى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لمتابعة عملية صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2022، والمقرر البدء في صرفها يوم غد الثلاثاء الأول من نوفمبر.

وقررت الوزارة أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2022 على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة تكدسات المواطنين وتقليل فرص التزاحم.

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