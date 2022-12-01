مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر كأس العالم مونديال قطر 2022 تشد المنافسة بين المنتخبات في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد.

ومن المواجهات القوية المقرر إقامتها في مونديال قطر 2022 على مدار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، المنتخب الكندي في مواجهة المغرب وبلجيكا ضد كرواتيا فيما يقابل المتختب اليباني نظيره الأسباني والمنتخب الألماني ضد كوستاريكا.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم الخميس 1 ديسمبر 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثاني في المجموعتين الخامسة والسادسة، في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الكندي مع نظيره المغرب في المجموعة الخامسة في استاد الثمامة.

فيما يواجه المنتخب البلجيكي مع نظيره الكرواتي في كأس العالم 2022.

فيما يلتقى منتخب اليابان مع نظيره منتخب إسبانيا في المجموعة السادسة، والتي تضم بجانبهما منتخبي كوستاريكا وألمانيا ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الخميس 1 ديسمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة كندا والمغرب اليوم الخميس 1 ديسمبر في تمام الساعة 5 عصرا في استاد الثمامة.

تنطلق مباراة كرواتيا وبلجيكا اليوم الخميس في تمام الساعة 5 عصرا في استاد أحمد بن علي المونديالي.

تنطلق مباراة اليابان وإسبانيا اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساء في استاد خليفة الدولي.

تنطلق مباراة كوستاريكا وألمانيا اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 9 مساء في استاد البيت.

وتحظى مباريات كأس العالم 2022 اهتماما كبيرا من المشجعين حول العالم ما جعل "الرسالة نت" إلى بث مباريات مونديال قطر 2022 من خلال البث المباشر من هـنـــــــــــا:

....

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مونديال قطر 2022:

يتم نقل مباراة قطر والإكوادور وحفل افتتاح كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc .

TPA Angola-

Match TV Russia .

DAS Erste Germany.

ولمشاهدة جميع مباريات كأس العالم تابع البث المباشر من هـنـــــــــــا: